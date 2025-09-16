Le celebrazioni del Warhammer Day iniziano presto con la rivelazione di nuove miniature

HQ

Il Warhammer Day non arriverà ufficialmente fino a ottobre, ma già Games Workshop ha rivelato una miniatura commemorativa per il giorno speciale e un'altra mini che potrai acquistare ma non sarà limitata ai festeggiamenti.

Sembra che il Caos stia rivendicando il suo diritto nel Warhammer Day di quest'anno, poiché la miniatura commemorativa è Urkhan il Custode Oscuro. Eroe Esaltato del Caos, Urkhan ha un aspetto letale come si può immaginare, con il mantello che sferza al vento mentre ti fissa con il suo sguardo senza vita. Un leader adatto a portare la tua orda in battaglia o a stare al fianco di altri campioni del Caos.

Passando dalla gamma fantasy di Warhammer al suo cupo e lontano futuro, una nuova miniatura del capitano degli Space Marine arriverà lo stesso giorno per combattere gli eserciti del Caos, degli Xenos e di chiunque altro voglia assaggiare il suo potente martello del tuono. Questo capitano è dotato di un jump-pack, di uno scudo e può anche impugnare un paio di armi.

A differenza di Urkhan, il capitano può essere trovato nei negozi oltre il Warhammer Day, poiché si unisce al normale poligono di Space Marine. Entrambi i mini possono essere preordinati in anticipo, ma possono essere trovati nei negozi il mese prossimo durante il Warhammer Day.

