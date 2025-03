Le cellule cerebrali umane sono il centro del computer biologico CL1

HQ

Potrebbe sembrare qualcosa di Fallout o Warhammer 40,000, ma no, è reale. Un computer basato su cellule cerebrali coltivate in laboratorio, che vengono coltivate attraverso un chip di silicio, che inviano e ricevono impulsi elettrici.

Tutto viene eseguito nel mondo simulato distopico di biOS - Biological Intelligence Operating System. Come i neuroni nelle cellule cerebrali reagiscono, così fa il mondo simulato. Si tratta di una connessione completamente diretta con i neuroni che è possibile per i sei mesi in cui vengono mantenuti in vita.

Si tratta di una "rete neurale organica programmabile", collegata tramite USB e dotata anche di un touchscreen.

Tuttavia, questo prodotto grimdark ha un po' di umorismo: secondo il suo sito web, è realizzato con "test senza animali". Quindi, gli scienziati pazzi hanno davvero umorismo. Lo chiamano addirittura "eticamente superiore".

Cortical Labs

Il punto è che invece di utilizzare l'intelligenza artificiale, le vere cellule cerebrali viventi hanno neuroni che consumano meno energia e imparano con molto meno allenamento. Controllandolo tramite un servizio basato su cloud in grado di accedere al tuo computer biologico tramite un browser.

Se il prezzo di $ 35.000 non ti spaventa, forse dovresti comunque chiedere; "Solo perché puoi non significa che dovresti?"