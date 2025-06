Le città degli Stati Uniti si preparano a ulteriori proteste mentre Los Angeles impone il coprifuoco Le autorità dispiegano truppe e impongono restrizioni in mezzo ai crescenti disordini per i raid dell'immigrazione.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Diverse grandi città degli Stati Uniti si stanno preparando per proteste diffuse a seguito delle azioni federali di controllo dell'immigrazione, con Los Angeles che impone un coprifuoco notturno nel suo centro città.

I leader statali hanno mobilitato le forze della Guardia Nazionale per assistere le forze dell'ordine locali, in mezzo alle crescenti tensioni tra le autorità federali e i funzionari locali. Mentre molte manifestazioni rimangono pacifiche, i funzionari citano recenti esplosioni di violenza e arresti. La polizia affronta i manifestanti durante una manifestazione a sostegno degli immigrati, lunedì 3 febbraio 2025, a Los Angeles // Shutterstock