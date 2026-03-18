Le compagnie aeree aumentano le tariffe e tagliano le rotte mentre i costi del carburante aumentano

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Le compagnie aeree globali stanno aumentando i prezzi dei biglietti e tagliando le rotte mentre i costi del carburante in aumento della guerra legati alla guerra che coinvolge l'Iran stanno sconvolgendo l'industria aeronautica, secondo gli ultimi dati.

Compagnie come Delta Air Lines e American Airlines hanno avvertito di centinaia di milioni di dollari di spese aggiuntive, con Delta da sola che ha dovuto affrontare un aumento dei costi di 400 milioni di dollari a marzo a causa dell'aumento dei prezzi del carburante per jet.

La crisi ha già costretto compagnie aeree come Scandinavian Airlines a tagliare alcuni voli, mentre le diffuse interruzioni dello spazio aereo e l'aumento dei costi continuano a influenzare le operazioni globali. I leader del settore affermano che la situazione potrebbe scatenare il più grande shock per l'aviazione dalla pandemia di COVID-19.