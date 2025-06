Le compagnie aeree continuano a evitare lo spazio aereo del Medio Oriente dopo l'ingresso degli Stati Uniti nel conflitto israelo-iraniano I voli commerciali continuano a deviare verso percorsi più sicuri dopo i recenti attacchi statunitensi su obiettivi iraniani, interrompendo il traffico aereo regionale.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Ora sappiamo che le compagnie aeree continuano a evitare di sorvolare la maggior parte del Medio Oriente a causa dell'aumento dei rischi regionali dopo le recenti azioni militari degli Stati Uniti contro l'Iran.

"A seguito degli attacchi degli Stati Uniti agli impianti nucleari iraniani, il traffico commerciale nella regione sta funzionando come da quando sono state messe in atto le nuove restrizioni dello spazio aereo la scorsa settimana", ha detto FlightRadar24 sulla piattaforma di social media X. I vettori stanno optando per percorsi alternativi più lunghi, aumentando i costi operativi, mentre alcuni hanno sospeso i voli verso le destinazioni interessate. Anche i voli di soccorso sono stati temporaneamente interrotti, complicando i viaggi di migliaia di persone bloccate all'estero. Aereo passeggeri che atterra sulla pista dell'aeroporto di Eilat, Israele // Shutterstock