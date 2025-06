Le compagnie aeree dirottano i voli dopo gli attacchi israeliani all'Iran Le crescenti tensioni regionali provocano molteplici chiusure dello spazio aereo e cancellazioni di voli.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Le compagnie aeree hanno rapidamente dirottato i voli e sospeso le operazioni in Israele, Iran, Iraq e Giordania a seguito degli attacchi israeliani su obiettivi iraniani, costringendo i vettori a modificare le rotte e a mettere a terra gli aerei per proteggere i passeggeri e l'equipaggio.

"Il traffico sta ora deviando a sud attraverso l'Egitto e l'Arabia Saudita, o a nord attraverso la Turchia, l'Azerbaigian e il Turkmenistan", afferma Safe Airspace, una piattaforma gestita da OPSGROUP, un'organizzazione dedicata a fornire informazioni sui rischi di volo. Teheran, Iran - 17 ottobre 2018: la bandiera dell'Iran all'aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran. Vista serale dell'ingresso della sala partenze. Il secondo livello del terminal passeggeri // Shutterstock