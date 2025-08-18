Le console dovrebbero essere "più economiche e più semplici", afferma l'ex capo di PlayStation

HQ

Stiamo assistendo alla fine delle console di gioco come le conosciamo? Potrebbe essere così, secondo alcuni esperti e analisti del settore, che stanno vedendo come stanno andando le nostre tendenze di gioco. L'ex dirigente di PlayStation Shawn Layden crede certamente che Xbox potrebbe persino ritirarsi dal gioco per console.

"Guardando quello che Xbox ha fatto di recente, mi vengono in mente i flashback del Dreamcast", Layden ha detto a Gamesindustry.biz. "Penso che Sega si sia resa conto che era meglio essere una software house. Penso che Microsoft sia nello stesso tipo di bivio. E non credo che la loro offerta di hardware sia abbastanza convincente da recuperare il terreno perso".

Nel complesso, Layden vede le console come un mercato in declino, ma pensa che ci siano modi per riportarle in prima linea nel settore dei giochi. "Abbiamo bisogno di più persone, non solo di più soldi", ha detto. "Penso che ci siamo stabilizzati sulla tecnologia, francamente. Quanti di noi sono in grado di distinguere tra 90 fotogrammi al secondo e 120 fotogrammi al secondo? Rendilo più economico e semplice. Facciamo invece quello. E troviamo un modo per far partecipare più aziende di hardware".

Layden vuole anche vedere più aziende tecnologiche entrare nel gioco delle console, sperando che il formato per le console possa essere lo stesso in modo che le "guerre" di gioco riguardino solo i contenuti, non l'hardware.

Cosa ne pensi delle riprese di Layden?