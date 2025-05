Le console Switch 2 arrivano nei rivenditori americani prima dell'uscita

HQ

Switch 2 sarà finalmente rilasciato il 5 giugno e, se sei stato preoccupato per eventuali modifiche dell'ultimo minuto, ora abbiamo alcune notizie rassicuranti da offrire. GameRant e My Nintendo News riportano che diversi negozi negli Stati Uniti hanno iniziato a rifornire le console, complete di prove fotografiche dei dipendenti sui social media (che da allora sono state rimosse).

Sembra che l'ultimo ostacolo possibile prima della premiere sia stato rimosso e ora non resta che contare i giorni e non vedere l'ora di poter prendere in mano le nostre console e iniziare con Mario Kart World e altri titoli.