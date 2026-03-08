Le coppie in conflitto sono il tema della prossima stagione di Beef

HQ

È quasi ora che uno dei tentativi più acclamati di Netflix torni per una seconda serie di episodi non legati o collegati agli eventi della prima stagione. Dopo aver visto Ali Wong e Steven Yeun combattere nel primo capitolo di Beef, ora è in arrivo un'altra stagione che debutterà presto sulla piattaforma di streaming.

Il prossimo capitolo tenderà ad allontanarsi dal rendersi la vita infernale a vicenda e si concentrerà invece su due coppie che si ritrovano coinvolte in ogni tipo di dramma quando una coppia più giovane assiste a una lite preoccupante tra una coppia più anziana. Inutile dire che cose del genere non svaniscono così.

La coppia più giovane è composta da Cailee Spaeny e Charles Melton, mentre la coppia più anziana è composta da Oscar Isaac e Carey Mulligan, con il secondo gruppo di episodi di Beef che vede anche Youn Yuh-jung e Song Kang-ho.

La sinossi della prossima stagione è disponibile qui sotto, così come l'ultimo trailer, con i nuovi episodi previsti per la prima volta già il 16 aprile.

"Beef torna con un nuovo cast e un nuovo "Beef ", mentre una coppia della Generazione Z assiste a una rissa allarmante tra il loro capo Millennial e sua moglie."