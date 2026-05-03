Le cose diventano torpe e spaventose nel thriller psicologico Verity

Non tutto è come sembra. Questo autunno, il thriller psicologico Verity farà il suo ingresso nei cinema e porterà con sé una storia che ruota attorno a una ghostwriter che si prende più di quanto possa masticare quando deve completare un romanzo di un'autrice bestseller che non può più farlo da sola dopo un tragico incidente.

Con Dakota Johnson nel ruolo principale e supportata da Anne Hathaway e Josh Hartnett, Verity è un film inquietante che vede alla luce verità strazianti in quella che sembra essere una casa altrimenti normale. La sinossi della trama spiega per completo cosa ci aspetta.

"Lowen Ashleigh viene assunto da Jeremy Crawford per scrivere romanzi come ghostwriter per sua moglie di bestseller Verity, che non riesce a finirla dopo un incidente. Lowen scopre le inquietanti verità di Verity mentre risiede a casa dei Crawford per lavorare."

Con la data di prima prevista per il 2 ottobre, il primo trailer di Verity è ora arrivato, che potete vedere voi stessi qui sotto. È diretto da Michael Showalter di Wet Hot American Summer e basato su una sceneggiatura scritta da Nick Antosca (che ha scritto la prossima versione di Cape Fear per Apple TV) e dalla sceneggiatrice originale Colleen Hoover (che ha anche scritto It Ends With Us).