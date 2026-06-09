Le cose sembrano cupe per The Bear nel trailer finale della stagione

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Se avete finito la quarta stagione di The Bear e vi siete chiesti cosa sarebbe successo a Carmy dopo che sembrava aver lasciato il ristorante per dedicarsi ad altre cose nella sua vita, non c'è motivo di preoccuparsi, visto che il trailer della nuova stagione ci dice che è tornato, anche se sembra essere stato messo da parte. Inoltre, come sempre, il ristorante è sull'orlo del collasso totale.

La quinta stagione di The Bear è tutta incentrata su un'ultima possibilità. L'edificio del ristorante sarà venduto, il fornitore di cibo ha tagliato fuori i nostri eroi, ma prepareranno comunque del cibo gustoso. Gran parte del trailer si concentra su Sidney e Richie, i preferiti dai fan che sono stati i più in evoluzione durante la durata dello show. Sembra che spetti più a loro che a Carmy salvare l'Orso, visto che lui passa in secondo piano.

Vedremo come andrà il finale quando la quinta stagione di The Bear arriverà il 25 giugno. Il ristorante può restare aperto? Non lo sappiamo, ma sappiamo che tutti si sosterranno a vicenda, e che probabilmente ci saranno momenti belli e strazianti in arrivo.