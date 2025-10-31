Le cose si fanno inquietanti in Asphalt mentre Cthulhu prende il sopravvento nell'aggiornamento di Halloween

HQ

Al Barcelona Game Fest di quest'anno, abbiamo incontrato Gameloft. La nostra ultima conversazione è stata in estate, ma anche da allora ci sono stati alcuni nuovi entusiasmanti sviluppi con Asphalt, come una collaborazione con l'agenzia vtuber hololive, e un evento speciale per Halloween, che è oggi come si dà il caso.

"Quest'anno stiamo facendo un po' di horror lovecraftiano, quindi aspettatevi un po' di Cthulhu, aspettatevi un po' di mistero, aspettatevi alcuni ambienti oscuri e una nuova modalità di gioco speciale che sta per essere lanciata con alcune meccaniche speciali", ha detto il direttore marketing Arnaud Benefice. "Puoi diventare invisibile, puoi far esplodere le auto intorno a te, è la nostra interpretazione dell'horror, delle corse horror, questa è la nostra nuova cosa".

Gli aggiornamenti non si fermano solo ad Halloween e i giocatori di Asphalt possono aspettarsi altri grandi eventi per completare l'anno. "E poi per la fine dell'anno, ovviamente per il Black Friday, avremo un po' di festeggiamenti, un sacco di offerte interessanti nel gioco, e poi alla fine dell'anno per Natale, avremo un nuovo aggiornamento", ha detto Benefice, spiegando che l'aggiornamento è ambientato in India. "Visiteremo principalmente la campagna dell'India, quindi tutte le attrazioni naturali e tutti gli ambienti, che ad essere onesti, in India ci sono circa 500 diversi tipi di ambienti fantastici, quindi abbiamo molto materiale con cui lavorare".

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa per ulteriori dettagli su Gameloft qui sotto: