Le crisi climatiche rappresentano una minaccia crescente per la democrazia, secondo un nuovo rapporto

HQ

Sembra che non siano solo le case e i mezzi di sussistenza delle persone a essere minacciati da imminenti crisi climatiche, poiché ondate di caldo, inondazioni e incendi boschivi stanno ora diventando sempre più responsabili delle minacce alla democrazia. Le elezioni sono influenzate in alcuni luoghi tanto dal clima estremo quanto dalle forze politiche.

Un nuovo rapporto rilevato da The Guardian afferma che almeno 94 elezioni e referendum in 52 paesi sono stati influenzati da cause legate al clima negli ultimi vent'anni. La pressione è maggiore su sistemi democratici già fragili, in particolare quelli presenti in Africa e Asia. Solo nel 2024, incidenti legati al clima hanno interrotto 23 elezioni in 18 paesi, come Brasile, Senegal ed Erzegovina.

Sarah Birch, professoressa di politica al King's College di Londra e coautrice del rapporto, ha affermato che le elezioni dovrebbero essere spostate in base a eventi climatici prevedibili. "Le elezioni dovrebbero tenersi quando i disastri sono meno probabili. In alcuni casi, gli organismi di gestione elettorale dovranno anche considerare modifiche alle tempistiche elettorali per ridurre la probabilità di interruzioni causate da disastri di breve durata," ha detto.

Birch ha anche sottolineato che gli Stati Uniti prevedono ancora di tenere le elezioni a novembre, che è la stagione degli uragani. Per contribuire a mitigare gli effetti di potenziali disastri, il rapporto raccomanda che gli uffici politici collaborino strettamente con i meteorologi per determinare quando potrebbero verificarsi crisi climatiche.