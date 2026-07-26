Le Cronache di Wolfheart saranno "come se Carrie avesse incontrato lo Witcher", ci racconta John Gwynne

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Se una cosa ci è diventata chiara dopo aver incontrato John Gwynne, è che le sue due grandi passioni sono, prima di tutto, la sua famiglia e, in secondo luogo, il suo amore per la storia e la mitologia. Fino ad ora, pensavamo che si fosse concentrato principalmente sulla mitologia norrena e sulla sua fascinazione per i Vichinghi, dai quali traeva ispirazione più ampia per la sua tetralogia The Faithful and the Fallen, nota anche con il titolo del suo primo romanzo, Malice, e in particolare nella sua trilogia Bloodsworn, in cui esplora il concetto di ciò che potrebbe essere accaduto in quel mondo di vichinghi e dèi un secolo dopo il Ragnarök.

Tuttavia, i Vichinghi e il pantheon norreno resteranno indietro nel suo nuovo percorso letterario, come ci ha raccontato nella nostra intervista con Gwynne durante la sua visita al 15° festival Celsius 232 ad Avilés (Asturie, Spagna). Potete trovare quell'intervista, con sottotitoli localizzati, qui sotto.

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Sebbene Gwynne provi, e sentirà sempre, una fascinazione per il mondo vichingo – che, secondo lui, sarebbe anche un ottimo videogioco nello stile di God of War – nella sua prossima serie si avventurerà più a est, verso la storia e la mitologia slave, per trarre ispirazione per la sua serie *Le Cronache di Wolfheart*.

"Amo tutte le mitologie, davvero. E la mitologia slava è qualcosa che... ci sono alcuni elementi della mitologia slava che adoro assolutamente. E penso che, sai, la strega della foresta sia un cliché, ma penso che, in fondo, la radice di tutto ciò sia Baba Yaga, la strega slava che è un personaggio molto sgradevole." commentò Gwynne. "La mia nuova serie, Le Cronache di Wolfheart, è una duologia. Il primo libro sarà in vendita nel Regno Unito a novembre e si intitola The Wolves of War. Questa storia presenta una strega molto sgradevole ispirata a Baba Yaga, ma c'è anche tutto il pantheon slavo delle creature: ci sono i Rusalka, i Domovoi, i Leshen e gli Upyr, quindi questo è più o meno il tono e lo stile del libro."

Anche se, ovviamente, la sua altra grande fonte di ispirazione è la sua vita e la sua famiglia. John Gwynne ha già menzionato durante il panel con i fan al festival Celsius che sua moglie, Carolina, era stata l'ispirazione diretta per il personaggio di Orka nella serie Bloodsworn, e in The Wolfheart Chronicles il protagonista è ispirato a sua figlia Harriet, che ha una disabilità ed è stata una delle ragioni per cui John ha iniziato a scrivere.

"Ma nel profondo, [Le Cronache di Wolfheart] parla di una famiglia con una figlia disabile che non può parlare ma sta sviluppando poteri insoliti, quindi lo riassumerei in una o due frasi: è come se Carrie - la Carrie di Stephen King - avesse avuto un figlio con Il Witcher."

Assicurati di guardare l'intervista completa con John Gwynne, in cui parla anche della rievocazione storica, di quanto sia difficile indossare la cotta di maglia e di come un episodio che la coinvolgesse lo abbia portato sempre a includere una scena molto speciale in ciascuno dei suoi libri.