Le custodie Beats per iPhone 17 fungono anche da cavalletto per il telefono

Ieri, Apple ha presentato la linea di dispositivi iPhone 17 al resto del mondo, con molti che hanno elogiato il modo in cui il gigante della tecnologia sembrava effettivamente innovare e apportare alcuni cambiamenti piuttosto interessanti questa volta. Come parte della rivelazione, Beats by Dr. Dre ha anche annunciato alcune nuove opzioni di custodia, in particolare per l'iPhone 17, che presentano alcune funzionalità utili e intriganti in sé e per sé.

Le custodie più recenti sono progettate per essere sottili, leggere e precise, il tutto lavorando con la tecnologia MagSafe e Camera Control. Sono disponibili nei colori Granite Gray, Bedrock Blue, Lime Stone e Pebble Pink e sono progettati per essere una custodia rigida a doppio colpo con una finitura opaca esterna che dovrebbe ridurre graffi, macchie e impronte digitali.

Il case base viene venduto a $ 45 e presenta tutti questi elementi, ma Beats ha anche un'alternativa leggermente più costosa chiamata Kickstand Case che viene venduta al dettaglio per $ 59. Questo accessorio viene fornito con un adattatore all'estremità del cordino che si apre e si attacca alla parte magnetica della custodia per fungere da supporto per il tuo iPhone 17.

C'è anche una variante ancora più costosa che costa $ 79, che è considerata come Rugged Case e che è costruita per una protezione aggiuntiva avendo un supporto in polimero e fianchi che assorbono gli urti. Questo caso è disponibile in diversi colori, tra cui Everest Black, Rocky Blue, Alpine Gray e Sierra Orange.

