Le cutscene di animazione di Persona 4 Revival sono animate dallo studio MAPPA

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Sebbene gran parte delle notizie uscite dall'Anime Expo di Los Angeles durante il fine settimana fossero dedicate a serie televisive e film ambiziosi, ci sono state anche alcune presentazioni di videogiochi.

Un esempio di questo è stato da Atlus e Sega, con la coppia presente per condividere qualche notizia riguardo a Persona 4 Revival. Sono state condivise due informazioni, una riguardante il team di animazione che gestisce le cutscene anime del gioco, e un'altra riguardante un personaggio presente nella storia.

Sul primo punto, è stato rivelato che MAPPA si occupa dell'animazione nelle cutscene per Persona 4 Revival, con lo studio noto per i suoi sforzi su Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Attack on Titan e Vinland Saga, oltre a molti altri progetti. Abbiamo avuto un assaggio del loro lavoro nel breve clip che potete vedere qui sotto.

Per il resto, è stato condiviso un trailer del personaggio per Rise Kujikawa, considerata la navigatrice dell'Investigation Team nel gioco. Il personaggio è doppiato da Abby Trott, almeno per il doppiaggio inglese, e puoi vedere un assaggio del personaggio nel video qui sotto.

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Persona 4 Revival è ancora previsto per il lancio su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 18 febbraio.