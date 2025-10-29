Le date della finale della Women's Nations League dopo le vittorie di Spagna e Germania di martedì

HQ

Le finali della Women's Nations League sono fissate: si svolgeranno nella prossima pausa internazionale e, a differenza della competizione maschile, la finale (e la partita per il terzo posto) sarà una partita di andata e ritorno. Lunedì, seconda giornata delle semifinali, la Spagna ha aumentato il suo bottino di gol contro la Svezia, 5-0 complessivo.

Nel frattempo, la Germania riuscì a pareggiare contro la Francia. Con il gol dell'andata, si sono assicurati i biglietti per la finale contro la Spagna. Questa è solo la seconda edizione della Women's Nations League, che la Spagna ha vinto l'ultima volta (febbraio 2024) contro la Francia, con la Germania al terzo posto e l'Olanda al quarto.

Finale della Nations League femminile:



Germania-Spagna (1ª andata): 28 novembre



Spagna-Germania (2a tappa): 2 dicembre



Partita per il terzo posto