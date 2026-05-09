Le dieci copertine più belle: NES

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10. Kid Icarus

Uno dei miei giochi NES preferiti in assoluto aveva anche una delle mie copertine preferite di sempre, fatto ulteriormente accentuato dal fatto che era uno dei soli due "giochi argento" (l'altro era Metroid) usciti nella prima parte della generazione NES. È giocoso, elegante e ti fa subito venire voglia di scoprire che tipo di gioco è. In altre parole, l'avventura di Pit iniziava prima ancora che tu inserissi la cartuccia nella console (e la tirassi fuori per soffiarci di nuovo, e ci riprovassi).

9. Zelda II: L'avventura di Link

Sia The Legend of Zelda che Zelda II: The Adventure of Link avevano copertine davvero intelligenti ed elegante, dove il lussuoso colore oro e il fatto che si potesse intravedere una cartuccia dorata attraverso un foro sul frontale contribuivano in modo significativo all'aspetto complessivo. Anche se a molti piace il motivo dello scudo del primo gioco, ho sempre pensato che la spada super cool del sequel spiccasse di più, e il colore blu contrastante del titolo le conferisce un'atmosfera leggermente più fredda che accompagna perfettamente quella che forse è stata l'avventura più difficile di Link fino ad oggi.

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8. Tetris

Sebbene il digitale sia ora diffuso, nell'era passata dei media fisici era importante avere copertine davvero buone affinché i pixel piuttosto primitivi sembrassero più lussuosi di quanto non fossero. In un puro gioco di puzzle, questo era particolarmente importante, perché non era qualcosa che i bambini desideravano (dato che il gaming era essenzialmente un hobby per bambini in quell'epoca). Fortunatamente, Tetris era incluso nel Game Boy al lancio, il che gli ha permesso di trovare il suo pubblico e, grazie a una sorprendente copertina NES, è diventato anche un successo su NES. Era una copertina così elegante che sarebbe stata perfetta come un dipinto in qualsiasi museo d'arte.

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7. Super Mario Bros.

È caotico e ricco d'azione, e pieno di così tanti dettagli deliziosi che non puoi fare a meno di soffermarti sulla prima avventura di Mario. Il design del Regno dei Funghi non aveva ancora preso forma, quindi Bowser è appena riconoscibile e gli unici che riesci davvero a individuare sono Mario stesso e un povero Goomba. Tuttavia, questo conferisce alla copertina un fascino da intenditore difficile da resistere, soprattutto perché è lì che tutto è davvero iniziato.

6. Forza vitale: Salamandra

Se dai un'occhiata al nostro articolo sulle copertine di Mega Drive, è pieno di copertine metalliche e taglienti che gridano hard rock. Quello era il design dell'epoca, ed è ancora assolutamente stupefacente. Già vedevamo segni di questo durante l'era NES, e il miglior esempio viene dal superba, seppur un po' dimenticato, Life Force: Salamander. Uno dei giochi più audaci, divertenti e dal miglior suono dell'era NES, completo di forse il miglior co-op della generazione... e anche una delle copertine più belle.

5. Arrampicatore su ghiaccio

Per molti, questo fu il loro primo incontro con il NES. Ice Climber era incluso con la console e offriva un puzzle-platform assolutamente delizioso, al meglio con un Player 2, sia che giocassi insieme che contro l'altro. Poche illustrazioni sulla copertina anteriore hanno mai mostrato così chiaramente ciò che si nasconde tra tutti gli uno e gli zeri sulle cartucce di questa tipicamente stravagante copertina giapponese di gioco.

4. Piccolo Nemo: Il Maestro dei Sogni

Questa è una copertina che non spicca davvero dalla massa finché non la guardi più da vicino. È un'illustrazione degna dei migliori poster Disney dell'epoca, che emana davvero l'atmosfera classica dei libri per bambini anni '80 con la sua tavolozza di colori accogliente e l'atmosfera da fiaba. Più guardi, più ti perplaccioni su cosa stia effettivamente combinando il Nemo in pigiama (le cui avventure sono basate sul film Little Nemo: Avventure nel Paese del Sonno) con alligatori volanti, un letto ambulante, un albero arrabbiato e lumache punk, un'immagine che si adatterebbe perfettamente a qualsiasi accogliente camera da letto di un bambino.

3. Mega Man

Mega Man ha ricevuto tre copertine completamente diverse quando è stato lanciato in tutto il mondo: una giapponese piuttosto ordinaria con motivi manga, una americana assolutamente magicamente brutta e una europea solidissima. Sembra distopico e sinistro, e almeno mi ha fatto sentire che Mega Man fosse una questione di vita o di morte, anche se stavo interpretando un robot piuttosto carino alto solo pochi pixel.

2. Castlevania

Una copertina in cui ogni aspetto si adatta perfettamente. Dracula appare assolutamente malvagio, Simon Belmont invita all'azione con la frusta alzata in alto, e davanti a lui troviamo un paesaggio fantasy epico e il minaccioso Castello, che sarebbe diventato un cult e avrebbe dato origine a innumerevoli sequel e persino anime. Certo, allora non lo sapevamo, ma chiunque vedesse la copertina capiva subito che era qualcosa di davvero speciale, e ancora oggi rimane favolosamente bello.

1. Super Mario Bros. 3

Dopo che i primi due giochi di Super Mario avevano copertine con più azione, Nintendo ha optato per qualcosa di un po' più elegante per il terzo capitolo. Mario poteva volare per la prima volta, e questo ha dominato la copertina, completa di uno sfondo giallo/arancione accattivante che ha davvero fatto risaltare gli scaffali dei giochi al momento dell'uscita. Il risultato fu una cover senza tempo che, in un'epoca piuttosto affollata, si distingueva per la sua audace e memorabile, pur trasmettendo gioia ed energia. Il minimalismo prima che diventasse una cosa, semplicemente, e la migliore copertina della sua generazione.