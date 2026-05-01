Le dieci copertine più bellissime: Dreamcast

HQ

10. Avventura Sonica

Lasciatemi dire subito, da grande fan(una delle mie console preferite di sempre) - di certo non è stata una console con un packaging particolarmente accattivante, soprattutto nell'UE, che ho scelto di mantenere. Ma al decimo posto troviamo ancora questo riccio iconico, che finalmente ha avuto un proprio platform per la prima volta dall'era Mega Drive. È pieno di quell'atteggiamento 'senza fronzoli' che prevaleva alla fine degli anni '90 e trasmette anche molta fiducia da parte di Sega, che, dopotutto, aveva un prodotto fantastico.

9. Samba de Amigo

È difficile definire cosa costituisca un gioco Sega, ma se dovessi davvero provarci, suppongo che il filo conduttore sia che non ce n'è uno. Sega era ovunque tutto il tempo e non sapevi mai cosa avrebbero creato dopo, e i sequel raramente erano altrettanto validi perché i loro progetti folli si basavano su idee uniche che, dopo un solo gioco, non sembravano più così uniche. Questo si riflette nella copertina del simulatore di maraca (la amata Sega... Davvero?) Samba de Amigo, un mix di manifesti messicani da festival e il classico caos Sega, che fa sembrare l'intera copertina un punto esclamativo ritmico. È impossibile non sentirsi felici.

8. Radio Jet Set

Annuncio pubblicitario:

Pochi giochi, se non nessuno, hanno trasmesso più autentica freddezza e atteggiamento di Jet Set Radio, in cui i GRG eccentrici e funky affrontano sia l'oppressione sia gang rivali colorate come i Noise Tanks e i Love Shockers - dipingendo graffiti. Jet Set Radio è spesso considerato il gioco che ha introdotto il cel-shading, e la copertina fa un buon lavoro nel cercare di catturare tutto l'atteggiamento nascosto tra gli uno e gli zeri sul disco all'interno.

7. La Casa dei Morti 2

Annuncio pubblicitario:

Molte copertine di Dreamcast presentano artwork generati al computer usando quella tecnologia iconica che non era ancora pronta, dando a tutto un aspetto un po' economico (era davvero cool allora? Non riesco a ricordare bene). Oggi sembra tipico dell'epoca, ma trasmette un leggero feeling Temu. Un'eccezione, però, è The House of the Dead 2, che non solo era un gioco fenomenale, ma aveva anche una copertina perfetta. È cupo, crudo e quasi un po' teatrale, con zombie veramente classici dei film horror. Gotico ma non kitsch, e classico horror in VHS.

6. Virtua Tennis

Sebbene il gioco vedesse protagonisti superstar dell'epoca come Yevgeny Kafelnikov, Carlos Moyá e Jim Courier, non includeva i nomi di nessun giocatore nel titolo, né questi comparivano sulla copertina, che era invece dominata da una pallina da tennis pelucosa in volo pieno, insieme a un piccolo giocatore generico sul lato destro. Era un'epoca diversa; Il gameplay era il fulcro principale, e licenze e simili non erano affatto così importanti, quindi la copertina non è solo diversa, ma anche adatta all'epoca e davvero interessante.

5. Ikaruga

"Ma hai detto che era solo l'UE, maledetto." Alcuni di voi potrebbero pensare così. Ma direi che questo vale ancora per Ikaruga, dato che era indipendente da regioni. È stato uno degli ultimi grandi giochi per Dreamcast e uno sparatutto assolutamente fenomenale, dove si trattava tanto di essere sparati di mira quanto di sparare a se stessi. La copertina è una sorta di Zen che incontra mecha, e puoi davvero vedere che tipo di mondo ti aspetta quando premi il pulsante di accensione e il Dreamcast si avvia con quel logo a scorrimento, e lo adoro.

4. Cieli di Arcadia

Questa è avventura romantica nella sua forma più pura degli anni '90. Le tonalità blu del paesaggio, l'aeronave e Vyse che assume una posa eroica creano la sensazione di essere sulla soglia di un mondo completamente nuovo. Paragonerei la copertina a uno dei romanzi per giovani adulti dell'epoca, ma con una maggiore influenza della cultura popolare giapponese. Dimostra anche quanto fosse potente Sega, capace di sfidare Enix e Square in quell'epoca, anche in un ambito come i giochi di ruolo giapponesi. Tutto questo viene trasmesso in modo caldo e accogliente, ricco della promessa di scoperta in una copertina epica.

3. Razzo Chu Chu

Penso che molti di voi avranno un problema con questa opzione così in alto nel ranking, ma considero questa una delle copertine visivamente più audaci per il Dreamcast. Non ha alcun potenziale commerciale, ma come giocatore è impossibile non amare la combinazione di colori giocosa e piatta, i contrasti sgargianti di arancione e blu e i personaggi deliziosi che lo fanno sembrare un poster di un programma sperimentale giapponese per bambini. È strano, affascinante e assolutamente indimenticabile. Proprio come nel gioco.

2. Pietra del Potere

Sono appassionato di entrambi i giochi e delle loro copertine. Qui, l'atmosfera dei film d'avventura anni '80 incontra il delizioso design giapponese e le classiche vibrazioni dei fumetti. I personaggi sono disposti come un cast corale su un poster cinematografico, con colori che risaltano davvero. Bastava uno sguardo per farti venire voglia di spargere una lezione con il Capitano Fokker (o Falcon, come veniva chiamato in Europa - avevo un Dreamcast giapponese) su quella musica grandiosa a livelli vivaci. Pura magia.

1. Crazy Taxi

Naturalmente, si potrebbe dire che sia una scelta noiosa - un logo su uno sfondo semplice. Scelgo di vederla in modo diverso. Questa copertina è punk grafico. Lo sfondo giallo è così aggressivamente monocromatico che praticamente si brucia sulla retina, e unito al logo fiammeggiante delle corse, riesco quasi a sentire The Offspring suonare nella mia testa solo guardando l'immagine. È semplice, rumoroso e iconico, una delle copertine più riconoscibili di tutta la libreria Dreamcast e che incarna davvero il gioco in modo fantastico.