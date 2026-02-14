Le dieci migliori scene cinematografiche di tutti i tempi

HQ

Qualche giorno fa mi sono ritrovato coinvolto in una discussione sulle scene cinematografiche, incluso quali sono davvero le migliori? Dipende ovviamente da come definisci "migliore". Forse si tratta di recitazione sobria ma potente, o all'estremo opposto, spettacoli CGI dove i grattacieli cadono come tessere del domino in un film Marvel? Gusto, preferenze e tutto il resto.

Per me, le migliori scene cinematografiche sono quelle che mi fanno venire la pelle d'oca e spesso mi mandano enormi scariche di endorfine nel corpo. Non devono essere per forza positivi, ma ho capito che spesso è così. Inoltre, queste scene sono così belle che a volte le guardo su YouTube o riguardo film solo per rivederle, un vero e proprio buon senso, se vogliamo.

Dopo averci riflettuto un po', ora ho scelto le mie dieci scene preferite nei film, alcune banali, altre tragiche e altre ancora cult (piuttosto divertente, se ci penso). Li puoi trovare qui sotto. Divertiti:

10. Borat combatte Azamat indossando pochissimi vestiti

Sacha Baron Cohen aveva già interpretato con successo Borat in televisiva britannica in clip esilaranti e divertenti, ma è stato con il film Borat (Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan) che le cose sono davvero decollate. Tutti lo citavano in ogni contesto e tutti ridevano del puro genio di tutto ciò, qualcosa che non era mai stato visto prima al cinema. Amo ancora il film oggi e piango un'epoca di maggiore libertà comica, e ciò che trovo più divertente è la scena di lotta di Borat, che spesso scompare da YouTube, e tutti capiamo perché... Questa è stata l'unica che sono riuscito a trovare, dove il primo minuto è altrettanto divertente.

9. Liu Kang, Johnny Cage e Sonya Blade ricevono una visita in Mortal Kombat

Come scena di lotta, certamente non è niente di speciale, ma in un'epoca in cui gli adattamenti cinematografici dei giochi erano sempre pessimi, Mortal Kombat era incredibilmente liberatorio. Ha trasmesso l'atmosfera da B-movie dei giochi nel modo giusto, e Robin Shou è stato un Liu Kang assolutamente fenomenale. Unito a una colonna sonora di prim'ordine, non importava che la coreografia non fosse all'altezza (tranne che per Shou, ovviamente), resta comunque una scena dannatamente fantastica.

8. Hit-Girl si vendica in Kick-Ass

Sono passati 16 anni dall'uscita di Kick-Ass che in molti modi ha contribuito a creare un desiderio di supereroi più alternativi e grezzi, che in seguito ha portato a Deadpool, The Boys e Peacemaker, tra gli altri. Per me è stato un tipo di stimolazione di caffeina raramente visto, e si è semplicemente accelerato verso la fine, diventando una delle scene che ho visto più volte su YouTube con tutta la sua dolcezza folle.

7. Jim fa conoscenza della torta in American Pie

Il mio amore per i film American Pie è enorme, e ovviamente il primo capolavoro in particolare. Ci sono così tante scene fantastiche che mi hanno fatto ridere più e più volte, ma se dovessi sceglierne una, sarebbe quando Jim prende la torta nel titolo del film. Quando l'ho visto per la prima volta, sono quasi morto, e ancora oggi sesso e genitori non sono argomenti naturali di conversazione, e il rapporto tra padre e figlio è davvero meraviglioso. Tra l'altro, questa è anche una scena che spesso scompare da YouTube ed è limitata per l'età, da qui la scarsa qualità.

6. Robocop svuota la fabbrica di farmaci

È lento, goffo, cerca di farlo nel modo giusto e si prende il suo tempo. La scena in cui Alex Murphy svuota la fabbrica di farmaci compie 40 anni nel 2027, ma è altrettanto brutalmente dura come quando è uscita per la prima volta. Il fatto che il film abbia anche una colonna sonora superba a supporto aiuta.

5. La scena della hall in Matrix supera la maggior parte delle altre

Questa è probabilmente una delle scene cinematografiche più iconiche di sempre, in cui finalmente possiamo godere di tutte le capacità sia di Neo che di Trinity. La loro suprema freschezza mentre entrano silenziosamente nella hall prima che inizi probabilmente la scena più ricca d'azione della storia del cinema, con una colonna sonora scatenante, è davvero magica. Vale la pena guardarlo più e più volte. Forse sarebbe stato persino più in alto nella lista se non fossi stato così stanco e deluso da Matrix dopo i sequel.

4. Gli Acchiappafantasmi vanno in biblioteca

Ghostbusters è pieno di scene che avrei potuto includere qui. Ma... alla fine, nulla illustra meglio la brillante combinazione di horror e comicità, l'atteggiamento del gruppo "prendi come viene" ai problemi e la bassa tolleranza di Peter Venkman per la fascinazione dei colleghi nerd. La scena della biblioteca ha creato perfettamente l'atmosfera e ha reso gli Acchiappafantasmi un fenomeno, e grazie a questo ora sappiamo chi chiamare.

3. Massimo delude Commodo in Gladiatore

Ho esitato a lungo tra l'introduzione e questa scena, o perché non una delle ultime? Ma... questa scena nel così iconico Colosseo non stancherà mai, con un brillante Russell Crowe che rende un Joaquin Phoenix ancora più brillante sempre più frustrato quando le cose non vanno come vuole lui. La migliore scena di uno dei miei cinque film preferiti in assoluto.

2. Darth Vader semina il caos in Rogue One

Nulla avrebbe potuto prepararmi nell'oscurità del cinema allo shock totale alla fine di Rogue One, quando Darth Vader stesso si è avvicinato per, per così dire, occuparsi degli affari. Tutto era perfetto, sentendo Vader respirare nell'oscurità prima che la spada laser si accendesse e iniziasse il massacro. È davvero una perfezione totale. Il fatto che mostrasse anche perfettamente come il Tantive IV fosse sfuggito all'ultimo secondo e Leia avesse ottenuto l'informazione fu la ciliegina sulla torta e il fan service definitivo.

1. La scena di Omaha Beach in Salvando il soldato Ryan

Tendo a guardare questo film circa una volta all'anno, e mi colpisce sempre altrettanto forte. È la migliore rappresentazione della follia della guerra, e la scena migliore di sempre, indipendentemente dal contesto. È raro che un film mi faccia venire le lacrime, ma questo riesce sempre a farmi spezzarmi. La domanda è se questa perfezione potrà mai essere superata. Ecco quanto è buono.

Quali sono le tue scene preferite nel mondo del cinema?