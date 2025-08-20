Mappa di Mercatore: le dimensioni contano e gli africani vogliono che il mondo veda le loro vere dimensioni

HQ

Le ultime notizie sull'Africa . L'Unione Africana ha appoggiato un movimento che esorta le istituzioni globali ad abbandonare la secolare proiezione di Mercatore, a lungo criticata per aver esagerato le dimensioni dell'Europa e del Nord America mentre sminuisce l'Africa.

"Potrebbe sembrare solo una mappa, ma in realtà non lo è", ha detto questa settimana in un'intervista Selma Malika Haddadi, vicepresidente del braccio esecutivo dell'Unione africana. La mappa di Mercatore crea una percezione fuorviante che l'Africa sia "marginale", ha detto.

Gli attivisti sostengono che la mappa Equal Earth del 2018 offre una rappresentazione più equa, ripristinando l'equilibrio nel modo in cui il mondo viene percepito. Per loro non è solo una questione di geografia, ma anche di dignità, poiché le mappe modellano le narrazioni nell'istruzione, nella politica e nella cultura.

In una petizione, la campagna chiede anche alle Nazioni Unite e alla BBC di adottare la mappa Equal Earth come un modo per "stabilire un nuovo standard e incoraggiare gli altri a seguire l'esempio per garantire che l'Africa sia rappresentata in modo accurato come un motore critico della crescita e dello sviluppo globale".

