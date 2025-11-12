Le e-mail appena rilasciate suggeriscono che Trump sapeva delle attività di traffico sessuale di Jeffrey Epstein

HQ

Le e-mail appena rilasciate sembrano mostrare che Donald Trump era a conoscenza delle attività di traffico sessuale di Jeffrey Epstein, secondo i documenti resi pubblici mercoledì dai democratici del comitato di supervisione della Camera.

In un messaggio del 2011 a Ghislaine Maxwell, Epstein ha scritto che Trump "ha trascorso ore a casa mia" con una delle sue vittime e "ovviamente sapeva delle ragazze". Le e-mail fanno parte di un lotto che secondo i democratici dovrebbe costringere la Casa Bianca a rilasciare i file di Epstein.

Cresce la pressione sulla Casa Bianca

Un'altra e-mail inviata al biografo di Trump Michael Wolff nello stesso anno suggerisce che Trump abbia chiesto a Epstein di dimettersi da Mar-a-Lago, anche se Epstein ha risposto che "non è mai stato un membro" e ha affermato che Trump sapeva delle sue attività.

I democratici hanno accusato l'amministrazione Trump di aver trattenuto documenti legati al caso. Ora, le nuove rivelazioni sollevano domande evidenti su cos'altro la Casa Bianca stia nascondendo e sulla natura del rapporto tra il presidente ed Epstein.