Le elezioni spagnole in Estremadura mettono in evidenza la crescente influenza dell'estrema destra e aggiungono pressione su Pedro Sánchez

Il partito di estrema destra spagnolo VOX ha raddoppiato la sua rappresentanza nella regione occidentale dell'Estremadura, emergendo come una forza decisiva dopo le elezioni regionali di domenica e complicando gli sforzi per formare un nuovo governo.

Il conservatore Partito Popolare (PP) ha ottenuto il maggior numero di seggi con 29 nell'assemblea di 65 seggi, ma è rimasto a quattro punti dalla maggioranza assoluta, lasciandolo nuovamente dipendente dal sostegno di VOX. VOX ha aumentato i seggi da 5 a 11, sottolineando la sua crescente influenza in vista di una serie di elezioni regionali previste per il prossimo anno.

Il risultato mette pressione su Pedro Sánchez

Il Partito Socialista dei Lavoratori (PSOE) del Primo Ministro Pedro Sánchez subì pesanti perdite, scendendo a 18 seggi da 28 in una regione che aveva governato per decenni. Il risultato continua un declino più ampio per i socialisti dal 2023 e aumenta la pressione sul governo di minoranza di Sánchez, già indebolito dai recenti scandali.

Il voto anticipato è stato convocato dalla leader regionale del PP, María Guardiola, dopo che i negoziati di bilancio sono falliti quando VOX si è rifiutato di sostenere la proposta. Insieme, il blocco PP-VOX ha ottenuto poco più del 60% dei voti, segnalando un continuo spostamento a destra in Estremadura e rafforzando la leva dell'estrema destra nella politica regionale spagnola.