Le esplosioni scuotono Port Sudan mentre il conflitto si diffonde nella città del Mar Rosso La violenza si diffonde nella città del Mar Rosso dopo mesi di relativa calma.

Diverse esplosioni e incendi hanno colpito Port Sudan nelle prime ore di martedì, dove si trovano migliaia di sfollati e organizzazioni internazionali, segnando il primo grande attacco alla città dall'inizio della guerra civile sudanese. Anche un hotel vicino alla residenza del generale Abdelfattah al-Burhan è stato colpito, poiché fonti militari hanno indicato attacchi di droni RSF su depositi di carburante e infrastrutture. Per ora, resta da vedere come questa escalation influenzerà i fragili equilibri di potere nella regione. Port Sudan, Sudan, 07/04/19. Costa trafficata in un porto a Port Sudan, con persone sudanesi che commerciano merci, scambiano, pescano, trascorrono il tempo e lavorano. Vecchi palazzi della città sullo sfondo // Shutterstock