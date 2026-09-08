Le fan femminili stanno guidando le vendite del merchandising di Like a Dragon

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Se hai giocato ai giochi Yakuza/Like a Dragon, a volte umoristici e a volte brutalmente duri, sai che sono ambientati in un mondo estremamente patriarcale, in particolare quello della mafia giapponese. I personaggi femminili spesso appaiono come interessi amorosi o, nel migliore dei casi, come un piacere visivo, ma questo non sembra aver impedito alla serie di raggiungere un pubblico femminile.

In un'intervista con Nikkei (tramite Automaton), il dirigente Sega Shuji Utsumi discute di come l'azienda vede i cosiddetti "transmedia" (giochi che si estendono ad altri media come libri, fumetti, film o merchandising). Utsumi osserva che i fan della serie Sega che in realtà non giocano a questi giochi stanno diventando sempre più importanti, e fornisce un esempio interessante riguardo specificamente Yakuza/Like a Dragon.

Sottolinea che il 60-70% del merchandising legato a Like a Dragon viene acquistato da donne. Molte di loro non hanno mai giocato alla serie, aggiunge che invece hanno conosciuto le avventure di Kazuma Kiryu e Ichiban Kasuga tramite piattaforme come YouTube.

In altre parole, secondo Sega, circa due terzi di tutto il merchandising di Like a Dragon sono acquistati da donne, cosa che sicuramente sorprenderà molti, e allo stesso tempo dimostra perché sta diventando sempre più importante offrire prodotti oltre ai giochi stessi.