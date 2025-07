Le femmes del Tour de France si avvicinano allo sprint finale con un'inaspettata maglia gialla Kimberly Le Court prende per la seconda volta la leadership al Tour de France Femmes 2025.

HQ Tour de France Femmes ha superato la sua metà strada. La gara di nove tappe, che si concluderà domenica 3 agosto, ha visto Kimberly Le Court conquistare due volte la maglia gialla e attualmente la detiene dopo aver vinto la tappa 5, la più lunga del Tour e la seconda più lunga del Tour de France femminile iniziato nel 2022. Kim Le Court, come ama essere conosciuta professionalmente, ha vinto nello sprint finale di 30 km, superando altre favorite e forse più conosciute come Demi Vollering (FDJ-Suez), Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a Bike) e Marianne Vos (Visma), che ha perso la maglia gialla. Chi è Kimberley Le Court? Questa ciclista mauriziana di 28 anni, mauriziana di origine francese e madre scozzese, ha fatto il suo grande passo avanti nella scena ciclistica internazionale nel 2024, vincendo una tappa al Giro d'Italia e vincendo la Liegi-Bastogne-Liegi Femmes nel 2025. Tuttavia, la parte più dura della gara deve ancora arrivare, e Le Court è in testa alla classifica generale solo 18 secondi prima di Pauline Ferrand Prevot, con otto atlete separate da meno di 60 secondi. Rini Kools / Shutterstock