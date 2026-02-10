Le figure amiibo in legno arrivano il 19 febbraio come parte di "My Mario", la linea di prodotti per bambini di Nintendo

HQ

Nintendo è da tempo associata ai "giochi per bambini", ma è tutt'altro che vero, dato che la Big N si è sempre concentrata sull'offrire giochi che possono essere apprezzati da tutti i membri della famiglia, indipendentemente dall'età. Tuttavia, Nintendo vuole anche essere presente nella vita dei membri più giovani della famiglia con una serie di prodotti progettati appositamente per loro.

"My Mario" è una linea di prodotti che include giochi ed esperienze rivolti ai bambini e sarà rilasciata in diversi lotti, a partire dal primo lotto il 19 febbraio tramite il My Nintendo Store. Il primo lotto comprende:



Due set di blocchi di legno con Mario e altri elementi noti della serie Super Mario. Inoltre, i blocchi di legno di Mario, Luigi, Principessa Peach e Yoshi funzionano come amiibo nei giochi compatibili su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.



Ciao, Mario! un'app gratuita per dispositivi smart e Nintendo Switch che permette a bambini e genitori di interagire con Mario in modo divertente e intuitivo.



Sono io, Mario, la serie di cortometraggi animati in stop motion di My Mario. Cinque episodi di questa serie sono ora disponibili sul canale ufficiale YouTube di Nintendo.



Giocattoli per bambini Simba, inclusi una linea di sonagli e un peluche di Mario.



Il prossimo lotto includerà, tra gli altri prodotti ancora da annunciare, i seguenti:



Una collezione di abbigliamento di Mario, tra cui magliette, pantaloni, pigiami e bavaglini.



La collezione My Mario di TOMY Toomies, che include giocattoli da bagno e spruzzatori d'acqua ispirati ai personaggi iconici della serie Super Mario.



Una linea di set da gioco e figure di Little People di Fisher Price.



Stoviglie pensate per mani piccole: piatti, ciotole, tazze...



Per saperne di più sulla linea di prodotti My Mario, visita il sito web recentemente aggiornato di My Mario.

Cosa ne pensi di questi prodotti Nintendo?