Le Filippine evacuano migliaia di persone dopo che il vulcano Mayon si è nuovamente agitato

Le autorità filippine hanno evacuato quasi 3.000 residenti dalle comunità vicino al vulcano Mayon dopo che la rinnovata attività vulcanica ha spinto le autorità ad alzare il livello di allerta, segnalando un rischio aumentato di ulteriori eruzioni.

L'allarme è stato elevato al Livello 3 su una scala di cinque gradini dopo che i team di monitoraggio hanno rilevato ripetuti cadute di rocce dal cratere e un lento accumulo di lava vicino alla vetta. Alcuni detriti cadenti sono stati segnalati come grandi quanto i veicoli.

Le squadre di emergenza, supportate da polizia e unità militari, hanno spostato più di 2.800 persone dalle case all'interno di una zona di pericolo di sei chilometri di lunga data intorno al vulcano. Centinaia di altri residenti che vivevano appena fuori dall'area riservata se ne andarono volontariamente.

I vulcanologi hanno descritto l'attività attuale come una "eruzione silenziosa", avvertendo che non è ancora chiaro se le condizioni peggioreranno in una fase più violenta. Segnali chiave di allarme come intensi terremoti vulcanici e elevate emissioni di gas non hanno ancora raggiunto livelli critici.

Mayon, famoso per il suo cono quasi perfetto, è anche il vulcano più attivo del paese ed è stato eruttato decine di volte nel corso dei secoli. Nonostante i ripetuti disastri, migliaia di persone continuano a vivere e lavorare sui suoi pendii, riflettendo le sfide più ampie affrontate dalle comunità delle Filippine, una nazione frequentemente esposta a vulcani, terremoti, tifoni e inondazioni.