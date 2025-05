Le Filippine tengono le elezioni cruciali di medio termine in mezzo alla spaccatura Marcos-Duterte

HQ

Le ultime notizie sulle Filippine . Gli elettori filippini si sono recati alle urne lunedì per le elezioni di medio termine che si sono trasformate in una feroce battaglia tra il presidente Ferdinand Marcos Jr. e la vicepresidente Sara Duterte.

Anche se nessuno dei due è al ballottaggio, entrambi hanno appoggiato i candidati rivali al Senato in una competizione considerata cruciale per far avanzare l'agenda legislativa di Marcos e determinare la sopravvivenza politica di Duterte. Resta da vedere come si evolveranno i risultati finali.