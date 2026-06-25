Le Filippine vietano i videogiochi dopo una sparatoria in una scuola

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Le Filippine hanno introdotto un blocco temporaneo sull'app di gioco Gorebox dopo che è stata collegata a un sospetto adolescente coinvolto in una sparatoria scolastica. Due sospetti sono attualmente detenuti dopo che tre studenti sono stati uccisi e altri venti sono stati feriti in una scuola a Tacloban, situata a sud-est di Manila.

Secondo la BBC, uno dei presunti sparatori, un quattordicenne, era un giocatore di Gorebox, un'app in cui ai giocatori è permesso "ingaggiare combattimenti brutali con un ampio arsenale di armi ed esplosivi."

L'agenzia di sicurezza informatica filippina ha affermato che il blocco è necessario per "permettere alle autorità di condurre una valutazione approfondita sul fatto che la piattaforma abbia avuto qualche ruolo nelle azioni dei sospetti."

Gli studi scientifici non hanno trovato un legame tra videogiochi violenti e comportamenti violenti. Il produttore di Gorebox, lo studio tedesco F2Games, non ha ancora commentato l'incidente. Questo è un caso raro nelle Filippine, dove le sparatorie di massa sono rare rispetto ad altri territori. Si ritiene che l'attacco alla scuola fosse stato pianificato, e il sospettato di 15 anni è stato accusato di omicidio, mentre il quattordicenne è troppo giovane per essere incriminato secondo la legge filippina.