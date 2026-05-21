Le finali di eChampions League 2026 sono fissate, ecco il tabellone completo
Restano otto giocatori, ognuno dei quali si recherà a Budapest il 27 maggio.
Siamo nel culmine della stagione calcistica per club, dato che i vari campionati si preparano a ospitare la loro ultima giornata questo fine settimana, tutto prima che si terranno gli ultimi grandi tornei europei la prossima settimana. A tal fine, mentre molti appassionati di calcio terranno d'occhio le partite di Conference League e Champions League, anche i fan degli esports e dei competitivi EA Sports FC dovranno tenere d'occhio le attività dell'eChampions League, poiché l'immenso torneo ospiterà la fase finale tra meno di una settimana.
Disputandosi a Budapest, in Ungheria, nella stessa sede della vera finale di Champions League, la finale di eChampions League vedrà otto giocatori sfidarsi in un tabellone a eliminazione diretta dove solo un vincitore uscirà vincitore. Restano sette partite da giocare, che comprendono i quarti di finale, le semifinali e la finale, e per il tabellone completo e gli incontri previsti, potete vedere tutto qui sotto, con la nota aggiuntiva che tutte le finali si terranno il 27 maggio.
Quarti di finale:
- Samugamer vs. MarwanMC9
- Nicolas99fc vs. Vejrgang
- Nassada vs. Alihanlion
- HHezerS vs. DFernandes
Semifinali:
- Vincitore di Samugamer/MarwanMC9 vs. Vincitore di Nicolas99fc/Vejrgang
- Vincitore di Nassada/Alihanlion vs. Vincitore di HHezerS/DFernandes
Gran Finale:
- Vincitore della semifinale #1 vs. vincitore della semifinale #2
Chi ti aspetti arriverà fino in fondo alle finali di eChampions League la prossima settimana?