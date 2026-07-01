Le finali WTA 2026 non si terranno in Arabia Saudita, spostandosi a Indian Wells

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Le finali WTA, la fine stagionale del circuito di tennis femminile, che valgono 1.500 punti in classifica (solo dietro i quattro Grand Slam), si terranno quest'anno in California, poiché il contratto con la Saudi Tennis Federation è stato terminato, di comune accordo, dopo solo due dei tre anni di contratto.

L'accordo è stato annunciato nel 2024 e avrebbe dovuto includere l'edizione 2026, ma non sarà così, a seguito delle critiche di molti giocatori attivi e ritirati a causa delle violazioni dei diritti umani da parte del paese. Secondo fonti WTA, tramite Reuters, stanno cercando di trovare una sede diversa per le finali del 2027 in poi.

Invece, Indian Wells (che già ospita un evento WTA 1.000 - anche ATP 1.000 - a marzo) ospiterà le finali WTA, con il comunicato stampa che sottolinea "infrastrutture di livello mondiale, servizi eccezionali per giocatori e tifosi e una reputazione di lunga data".

Per qualificarsi alle finali WTA, le giocatrici devono vincere quanti più punti WTA possibile durante i 55 eventi ufficialmente riconosciuti, inclusi i quattro Grand Slam. Le prime otto squadre di singolare e doppio si qualificano per il torneo, che nel 2026 si terrà dall'8 al 15 novembre.