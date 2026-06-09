Le foreste di mangrovie del mondo stanno facendo una sorprendente ripresa

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Dopo decenni di deforestazione e sfruttamento, nuovi risultati di ricerca mostrano che le foreste di mangrovie del mondo stanno finalmente andando nella direzione giusta. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, si basa su circa 40 anni di osservazioni e mostra che l'estensione delle foreste di mangrovie oggi è significativamente più stabile di quanto si fosse stimato in precedenza.

Tra il 1980 e gli anni 2010, quasi 2.900 chilometri quadrati di foreste di mangrovie sono scomparsi, ma negli ultimi 16 anni la crescita ha superato il tasso di deforestazione.

Ci sono molteplici ragioni per questa tendenza positiva. Tuttavia, i ricercatori indicano diversi progetti di restauro e una maggiore protezione ambientale, tra gli altri fattori. Allo stesso tempo, in molti luoghi, le foreste hanno recuperato aree di bonifica che in precedenza erano utilizzate per l'acquacoltura e l'allevamento di gamberi, ad esempio.