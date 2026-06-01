Le forze statunitensi guidano le navi mercantili attraverso lo Stretto di Hormuz
Secondo il New York Times.
Secondo il New York Times e YLE, le forze statunitensi hanno guidato navi mercantili attraverso lo Stretto di Hormuz. Ma il passaggio quotidiano di alcune navi sotto protezione statunitense non significa ancora che il traffico regolare nello Stretto di Ormuz riprenda.
Nelle ultime settimane, le forze statunitensi hanno contribuito a coordinare il passaggio di decine di navi mercantili attraverso lo Stretto di Hormuz, come riferito dai funzionari statunitensi al New York Times. Tuttavia, muoversi attraverso il corso d'acqua rimane estremamente rischioso.
Durante queste ultime tre settimane, il Comando del Medio Oriente degli Stati Uniti (Centcom) ha guidato circa 70 navi mercantili attraverso lo stretto in entrambe le direzioni, verso e verso il Golfo Persico. La maggior parte delle navi spense i trasponder durante il viaggio per evitare di essere individuata.
Gli esperti marittimi affermano che le navi guidate dagli Stati Uniti sembrano seguire rotte che si avvicinano più alla costa dell'Oman. Le navi che passano vicino all'Iran senza il permesso del paese sono quasi certamente bersagli per droni o missili iraniani.
Prima che Israele e Stati Uniti attaccassero l'Iran a fine febbraio, più di 100 navi mercantili attraversavano ogni giorno lo Stretto di Hormuz. In altre parole, attualmente una media di tre navi al giorno non rappresenta una ripresa significativa del traffico.