Le forze ucraine a Kursk non sono circondate, conferma l'intelligence degli Stati Uniti Contrariamente a quanto affermato dai leader russi e statunitensi, le truppe ucraine mantengono posizioni strategiche nonostante i pesanti assalti russi.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Le agenzie di intelligence degli Stati Uniti hanno informato la Casa Bianca che le forze ucraine a Kursk non sono circondate come sostenuto sia dal presidente russo Vladimir Putin che dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La valutazione, condivisa da funzionari che hanno familiarità con le valutazioni dell'intelligence dei loro governi nell'ultima settimana, contraddice le dichiarazioni pubbliche dei due leader, che hanno ripetutamente affermato che i soldati ucraini sono circondati e vulnerabili. Gli esperti suggeriscono che la narrativa di Putin fa parte di una più ampia campagna di disinformazione volta a ottenere influenza nei negoziati per il cessate il fuoco, intesa a dimostrare che la Russia sta offrendo concessioni, mentre le osservazioni di Trump si allineano con la sua spinta per una rapida risoluzione del conflitto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha continuamente negato le accuse di accerchiamento, riconoscendo la situazione difficile ma sottolineando che le sue forze rimangono attive. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione. Mappa dell'Ucraina. Marzo 2025 // Shutterstock