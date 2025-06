Le forze ucraine abbattono un jet da combattimento russo Su-35

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . L'esercito ucraino ha affermato sabato mattina di aver abbattuto un jet da combattimento russo di fascia alta in un'operazione dell'aeronautica militare mattutina, sottolineando un recente aumento degli scontri aerei.



Mentre la parte russa non ha ancora commentato, questo segue una serie di attacchi di droni ucraini su flotte di bombardieri strategici (l'operazione Spider's Web dell'Ucraina). Naturalmente, resta da vedere come Mosca risponderà alla perdita riportata, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.