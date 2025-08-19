Le forze ucraine distruggono il treno di carburante russo nella Zaporizhzhia occupata
"Non è rimasto nulla di vivo".
Le ultime notizie su Russia e Ucraina. Gli agenti ucraini dietro le linee nemiche hanno colpito con successo un treno merci russo che trasportava carburante nel sud di Zaporizhzhia, provocando un enorme incendio e facendo deragliare il convoglio.
"Niente è rimasto vivo. Chi ha chiesto perché la Russia trasportava carburante e veicoli di notte? Bene, ecco perché. Per evitare perdite come questa. Non ha funzionato. Un'operazione unica delle forze di difesa ucraine", ha scritto Petro Andryushchenko sul suo canale Telegram (qui).
Fonti riferiscono che l'attacco non ha lasciato in vita il personale e ha di fatto interrotto l'accesso ferroviario russo nella regione. L'operazione, pianificata nell'arco di più di un anno, evidenzia la crescente capacità di Kiev di interrompere la logistica in profondità nel territorio occupato.
I funzionari non hanno rilasciato dichiarazioni formali, ma le immagini che circolano online mostrano il treno avvolto dalle fiamme. L'attacco arriva nel mezzo dell'attività missilistica e dei droni in corso in prima linea, sottolineando l'escalation delle tensioni nel sud dell'Ucraina.