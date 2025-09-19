Le fragranze retrò per i giochi vengono lanciate giusto in tempo per Natale

HQ

Hai sempre sognato di avere un odore piccante come una vecchia console di gioco degli anni '80? Congratulazioni: l'azienda britannica Andrews ha il prodotto che fa per te. Anche se a prima vista potrebbe sembrare uno scherzo, questi "profumi premium" sono un vero affare, rilasciati in edizione limitata e ispirati ad alcune delle macchine classiche più polverose: C64, Spectrum, ZX80 e ZX81.

Ogni flacone da 100 ml di "fragranza raffinata" sarà venduto a circa £ 30, anche se purtroppo solo nel Regno Unito. I profumi variano nel carattere: spruzzati con C64 Pour Homme e emanerai un potente e sofisticato muschio di agrumi, fiori e patchouli. Preferisci lo spettro? Aspettati un vibrante bergamotto, note legnose e un muschio profondo. ZX80 punta a un'atmosfera elegante e leggermente femminile, mentre ZX81 promette "freschezza aromatica" con cuoio e lavanda.

L'idea di questi profumi di ispirazione retrò è sufficiente per rendere debole le ginocchia a qualsiasi giocatore nostalgico. Arrivano sugli scaffali del Regno Unito giusto in tempo per la corsa natalizia, perfetti per quel nerd della vecchia scuola della tua vita. Quale fragranza sceglieresti?