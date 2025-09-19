Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news

Le fragranze retrò per i giochi vengono lanciate giusto in tempo per Natale

Hai voglia di profumare come un C64 o uno Spectrum?

HQ

Hai sempre sognato di avere un odore piccante come una vecchia console di gioco degli anni '80? Congratulazioni: l'azienda britannica Andrews ha il prodotto che fa per te. Anche se a prima vista potrebbe sembrare uno scherzo, questi "profumi premium" sono un vero affare, rilasciati in edizione limitata e ispirati ad alcune delle macchine classiche più polverose: C64, Spectrum, ZX80 e ZX81.

Ogni flacone da 100 ml di "fragranza raffinata" sarà venduto a circa £ 30, anche se purtroppo solo nel Regno Unito. I profumi variano nel carattere: spruzzati con C64 Pour Homme e emanerai un potente e sofisticato muschio di agrumi, fiori e patchouli. Preferisci lo spettro? Aspettati un vibrante bergamotto, note legnose e un muschio profondo. ZX80 punta a un'atmosfera elegante e leggermente femminile, mentre ZX81 promette "freschezza aromatica" con cuoio e lavanda.

L'idea di questi profumi di ispirazione retrò è sufficiente per rendere debole le ginocchia a qualsiasi giocatore nostalgico. Arrivano sugli scaffali del Regno Unito giusto in tempo per la corsa natalizia, perfetti per quel nerd della vecchia scuola della tua vita. Quale fragranza sceglieresti?

Le fragranze retrò per i giochi vengono lanciate giusto in tempo per Natale


Caricamento del prossimo contenuto