Le fughe di notizie anticipano la Collezione di Badge della Palestra e i set Lego Pokémon Center

Recentemente, abbiamo parlato dei nuovi set Lego Pokémon rivelati e abbiamo dato un'occhiata alle tre opzioni che daranno il via a questa raccolta quando arriveranno a fine febbraio (comodamente su Pokémon Day ). Pur sapendo che ci saranno altri set a seguire, non c'è conferma ufficiale su quali saranno questi set, anche se nuove fughe di notizie rovineranno la sorpresa.

Serebii.net ha trovato due nuove opzioni che senza dubbio verranno svelate presto e che dovrebbero arrivare dopo il primo trio. Non sono esattamente nulla di oscuro o sorprendente, anzi abbiamo due opzioni che dovrebbero soddisfare molti fan.

Come i primi tre set che si concentravano sui mostri tascabili di Kanto, uno dei set include una raccolta di Gym Badges dalla regione Kanto. Questo copre una scatola per conservare i distintivi e poi gli otto distintivi consegnati dai capipalestra, inclusi i distintivi Boulder, Cascade, Thunder, Rainbow, Soul, Marsh, Volcano e Earth. Questo set dovrebbe comprendere 312 pezzi e il prezzo rimane incerto.

L'altro set è un altro piccolo che sembra offrire un Pokemon Center per i ventilatori da costruire. È considerata una versione "Mini" e questo è evidente guardando la versione da 233 pezzi, ma l'idea di chiamarla edizione "Mini" potrebbe in qualche modo implicare che ci sarà anche una edizione a grandezza naturale... Non abbiamo nemmeno idea del prezzo di questo set.

Per quanto riguarda quando questi set saranno ufficialmente rivelati, potrebbe essere appena le fughe di notizie Lego avvengono spesso poco prima della presentazione ufficiale, oppure potrebbero essere riservati per la solita mostra Pokémon Day Presents che The Pokémon Company ospita a fine febbraio.