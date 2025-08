Le fughe di notizie suggeriscono che Valve si stia tranquillamente concludendo Half-Life 3

HQ

Ci sono state intense voci su Half-Life 3 quest'anno, e con così tanto fumo, ci dovrebbe davvero essere un incendio. Ora, nuove informazioni rafforzano la convinzione che il tanto atteso terzo ingresso potrebbe effettivamente diventare realtà. Ora sembra che Valve stia facendo progressi su un progetto noto su Internet come HLX, che si ritiene sia Half-Life 3.

Secondo l'insider di Valve Tyler McVicker, un recente aggiornamento del motore Source 2 – lo stesso motore che alimenta Counter-Strike 2 – indica che lo sviluppo di HLX sta andando avanti. McVicker indica in particolare una riga di codice nell'aggiornamento rilasciato che fa riferimento alle "macchine thumper" viste l'ultima volta in Half-Life 2. Si ritiene che questa frase sia un messaggio deliberato ai data miner che lo sviluppo di HLX è in corso costantemente.

Il rapporto suggerisce anche che lo sviluppo è andato così bene che HLX è ora nella sua fase finale, parole che dovrebbero far venire l'acquolina in bocca all'intero mondo dei giochi. Un altro leaker, che si fa chiamare Gabe Follower, afferma che lo sviluppo è così avanzato che Valve ha già iniziato a perfezionare il gioco e molti sviluppatori sono passati ad altri progetti poiché la maggior parte di HLX è essenzialmente finita. Come ci piace dire: il tempo lo dirà.

Pensi che Half-Life 3 sarà effettivamente annunciato presto?