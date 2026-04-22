Le fuoriuscite di petrolio greggio nello Stretto di Hormuz minacciano di devastare interi ecosistemi

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Non è un segreto che la guerra non sia particolarmente buona né per gli esseri umani, né per gli animali, né per l'ambiente, e la CNN sta ora presentando prove molto concrete di ciò sotto forma di immagini satellitari che rivelano diverse grandi fuoriuscite di petrolio nello Stretto di Hormuz. L'area ospita diversi ecosistemi sensibili con una vita marina unica che ora è a rischio, e gli esperti affermano che ci troviamo di fronte a una "catastrofe ambientale imminente."

Questo, naturalmente, riguarda non solo animali come delfini, tartarughe e balene, ma anche le persone che vivono nella zona, che ora rischiano di consumare pesce contaminato. Inoltre, si prevede che la qualità dell'acqua ne risentirà poiché i sistemi di trattamento dell'acqua (desalinizzazione) non sono progettati per questo, e si stima che 100 milioni di persone dipendano da essi.