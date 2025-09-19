Le future Lamborghini noteranno il tuo umore e si adatteranno

HQ

Sembra davvero pazzesco, ma a quanto pare (tramite Carbuzz) Lamborghini sta lavorando da diversi anni su una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale che sarà inclusa nelle sue prossime auto sportive, in cui l'auto stessa sarà in grado di percepire il tuo umore e stato d'animo e quindi adattarsi tramite software.

Le auto saranno in grado di percepire se sei fiduciosamente felice di guidare e pronto per la velocità, o se sei scontroso, stanco mentre torni a casa da una dura settimana di lavoro e vuoi solo metterti sul divano il più velocemente possibile. A quanto pare, tutto questo sarà registrato attraverso la tua luminosità/energia, il tuo linguaggio del corpo e il tono in un sensore 6D sviluppato da Lamborghini.

Lamborghini:

"Stiamo già utilizzando l'intelligenza artificiale - non è completamente intelligenza artificiale, è una sorta di primo passo di apprendimento automatico - per la gestione della coppia che sta adottando la distribuzione della coppia in base alla superficie e allo stile di guida del pilota. In futuro, puoi immaginare che l'auto teoricamente possa persino riconoscere le tue emozioni e stia adattando i comandi in base all'emozione. Perché se l'auto fosse abbastanza intelligente da rilevare se vuoi divertirti, se l'auto sta andando un po' più lateralmente, teoricamente l'algoritmo potrebbe dire, ok, questo tizio vuole avere un po' più di angolo laterale. E sta gestendo la rotazione dell'auto in un modo diverso. Se l'algoritmo riconosce ogni volta, ogni curva, purtroppo il pilota sta usando troppo angolo di sterzata, creerà più sottosterzo. Se si dispone di un sistema steer-by-wire, l'algoritmo sta imparando."