Le giocatrici spagnole fanno la storia al draft WNBA, che aumenta gli stipendi al suo trentesimo anno

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Il draft WNBA 2026 è stato seguito da vicino in Spagna, poiché la diciannovenne Awa Fam ha fatto la storia diventando la giocatrice spagnola con la migliore scelta nella storia della WNBA, terza scelta assoluta, scelta dai Seattle Storm. Migliora la precedente miglior scelta di una spagnola nella WNBA, la quindicesima scelta di Raquel Carrera nel 2021, e eguaglia la posizione di Pau Gasol nel draft 2001, anch'essa scelta terza nel draft, prima di diventare una leggenda nella NBA e nel basket spagnolo.

La prima scelta è stata Azzi Fudd, 23 anni, scelta per i Dallas Wing. Seconda è stata Olivia Miles , 23 anni, scelta dai Minnesota Lynx.

Awa Fam, che gioca per Valencia Basket, non è l'unica spagnola nel draft: Iyana Martín, 20 anni, è stata scelta settima per i Portland Fire, provenendo da Perfumerías Avenida, una squadra di Salamanca. E Marta Suárez è stata anche scelta dai Seattle Storm come sedicesima scelta assoluta.

"Essere qui nella WNBA è un sogno che faccio da quando avevo 12 anni. Poterlo fare rappresentando il mio paese è qualcosa di prezioso", ha detto Fam a ESPN. "Mi prenderò delle responsabilità, darò il meglio di me stesso e, soprattutto, imparerò, anche dai giocatori più esperti."

La stagione 2026 della WNBA, la 30ª nella sua storia, inizia l'8 maggio con 15 squadre partecipanti. Le Las Vegas Aces sono le campionesse in carica.

WNBA cresce nella sua 30ª edizione e si estende a livello globale

Awa Fam (3ª scelta), Iyana Martín (7ª scelta) e Nell Angloma di Basket Lattes, Francia (12ª scelta) sono state le uniche tre giocatrici del primo turno del draft (le prime 15 scelte) a non provenire da squadre di basket universitario negli Stati Uniti, con cinque provenienti dalla UCLA (Università della California). Questo dimostra la crescita e la portata internazionale della WNBA, che ha aumentato notevolmente gli stipendi.

Ad esempio, la prima scelta, Azzi Fudd, guadagnerà 500.000 dollari nella prossima stagione, quasi sette volte di più rispetto alla prima scelta dello scorso anno, Paige Bueckers, sempre per i Dallas Wings, come riportato dalla CNN.

La commissaria della WNBA Cathy Engelbert ha detto che questo è un punto cruciale. "Gli ultimi 30 anni sono stati dedicati a costruire le fondamenta. I prossimi 30 riguardano la scala del gioco, sbloccando ciò che è possibile per l'intero basket femminile e sport femminili", e ha rivelato che la lega sta ora esplorando attivamente una fase globale, che probabilmente includerà partite internazionali di preseason. In futuro, puntano a giocare le partite di stagione regolare su territorio internazionale, come accade ogni anno con la NBA.