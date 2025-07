HQ

Il Ring Racer, le montagne russe che sorgevano accanto al Nürburgring, il circuito automobilistico che ospita il Gran Premio di Germania di Formula 1, è in fase di parziale demolizione. Le montagne russe sono ferme dal 2009, ma pochissime persone le hanno effettivamente guidate (è stato aperto solo per quattro giorni in totale nel 2013), e da allora è stato solo un grande pugno nell'occhio.

I fan hanno scoperto, attraverso la webcam in diretta del Nürburgring, che alcune tracce erano state rimosse. Tuttavia, secondo il sito tedesco Motorsport-Total, solo alcune sezioni del tracciato saranno rimosse, per fare spazio alla costruzione del percorso di accesso di un futuro museo al circuito.

La maggior parte della pista delle montagne russe è a livello del suolo, esattamente in parallelo alla pista da corsa, ad eccezione di una grande curva tra le tribune alte 37,5 metri, che alcune persone pare chiamino "il monumento a Kurt Beck" per prendere in giro il politico, presidente della Renania-Palatinato tra il 1994 e il 2013.

Breve storia o Ring Racer, le montagne russe abbandonate vicino al Nürburgring

In modo simile a molti altri circuiti, accanto al circuito di Nürburg, Renania-Palatinato, sono state aperte offerte per lo shopping e il tempo libero, per consentire ai visitatori di spendere di più per la regione. Una delle aggiunte più sorprendenti è stata un'enorme montagna russa che correva in parallelo proprio accanto alla pista ed era destinata a essere le montagne russe più veloci del mondo, lanciando un treno da 0 a 217 km/h in 2,5 secondi utilizzando un lancio pneumatico.

Costruita da S&S - Sansei, la giostra avrebbe dovuto aprire nel 2009. Tuttavia, un incidente durante i test, un'esplosione nei motori ad aria compressa ha causato lesioni acustiche a sette persone e ha persino mandato in frantumi le finestre degli edifici vicini. La giostra è stata rinnovata e riaperta quattro anni dopo, con una velocità di accelerazione molto più bassa di 160,0 km/h. Tuttavia, ha operato solo tra il 31 ottobre e il 3 novembre 2013 ed è stato chiuso a causa degli elevati costi operativi.

Da allora, Ring Racer è diventato una sorta di mito tra gli appassionati di montagne russe, un enorme e promettente ottovolante che un numero estremamente limitato di persone era in grado di guidare. Se avesse funzionato alla velocità promessa di 240 km/h, sarebbe stato il roller coaster più veloce del mondo fino al prossimo anno, quando è previsto l'apertura del Falcon's Flight in Arabia Saudita.