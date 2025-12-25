Le iconiche "sneakers Grinch" di Kobe Bryant della partita di Natale 2010 saranno vendute per oltre 10 milioni di dollari

HQ

Le sneakers "Grinch" di Kobe Bryant, autografate, saranno vendute all'asta e il prezzo iniziale richiesto è di 10 milioni di dollari. Queste scarpe Nike verde brillante sono state indossate da Bryant durante una partita il giorno di Natale 2010, tra Los Angeles Lakers e Miami Heat: i Lakers di Bryant persero 80-96, e Kobe segnò 17 punti con quelle scarpe, chiamate "Grinch", per la somiglianza con il colore del mostro del Grinch, oltre alla "Green Mamba".

Caitlin Donovan, responsabile globale delle vendite della casa d'aste Joopiter, ha detto che queste sneakers "sono state indossate una volta nella storia e poi nascoste per molti anni" e, dopo essere state mostrate pubblicamente a Beverly Hills, è stata "solo la seconda volta che il mondo le ha viste, il che rende questo momento incredibilmente emozionante sia per fan che per collezionisti" (via Anewz).

"È davvero difficile dare un numero a qualcosa che ha avuto un ruolo così importante nella storia. Queste scarpe hanno superato i collezionabili sportivi fino a diventare oggetti di proprietà culturale, e ci aspettiamo che raggiungano oltre 10 milioni di dollari."L'asta si terrà più avanti questo mese.

Lo scorso agosto, una carta NBA con le firme di Michael Jordan e Kobe Bryant ha battuto record dopo essere stata venduta per 12,9 milioni di dollari, la carta sportiva più costosa di sempre.