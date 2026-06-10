Le immagini di giocatori uzbeki che vengono annusati dai cani prima di entrare nello stadio diventano virali

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Le severe misure di sicurezza negli Stati Uniti si stanno facendo sentire nel mondo del calcio, poiché squadre e staff stanno arrivando nel paese per partecipare ai Mondiali 2026. Casi come quello dell'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan, a cui è stato negato l'ingresso all'aeroporto di Miami nonostante avesse visti validi, hanno suscitato critiche in tutto il mondo, mentre l'Iran si è lamentato che non solo parte dello staff è stato negato l'ingresso, ma che ha perso i biglietti obbligatori riservati ai loro tifosi senza preavviso preventivo.

Un altro episodio divenne virale, quando la nazionale uzbeka fu registrata con metal detector e cani, ma non all'aeroporto, bensì allo stadio. Lunedì, un video di ESPN mostrava i giocatori invitati a lasciare i bagagli mentre venivano annusati dai cani. Secondo il suo giornalista, è successo in uno stadio di New York prima di un'amichevole contro i Paesi Bassi, lunedì 8 giugno.

Il video divenne virale poiché molti tifosi riconobbero anche Fabio Cannavaro, attuale allenatore della nazionale uzbeka, che faceva parte della squadra italiana che vinse la Coppa del Mondo 2006 e che nello stesso anno conquistava anche il Pallone d'Oro.

La partita, tra l'altro, si concluse con una vittoria per 2-1 per i Paesi Bassi, entrambi i gol di Cody Gakpo ai rigori. L'Uzbekistan giocherà la sua prima Coppa del Mondo nella storia, il primo paese dell'Asia centrale a farlo, e giocherà contro Colombia, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo a Città del Messico, Atlanta e Houston.