Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Le immagini di giocatori uzbeki che vengono annusati dai cani prima di entrare nello stadio diventano virali

I giocatori uzbeki erano soggetti alle severe misure di sicurezza negli Stati Uniti.

HQ

Le severe misure di sicurezza negli Stati Uniti si stanno facendo sentire nel mondo del calcio, poiché squadre e staff stanno arrivando nel paese per partecipare ai Mondiali 2026. Casi come quello dell'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan, a cui è stato negato l'ingresso all'aeroporto di Miami nonostante avesse visti validi, hanno suscitato critiche in tutto il mondo, mentre l'Iran si è lamentato che non solo parte dello staff è stato negato l'ingresso, ma che ha perso i biglietti obbligatori riservati ai loro tifosi senza preavviso preventivo.

Un altro episodio divenne virale, quando la nazionale uzbeka fu registrata con metal detector e cani, ma non all'aeroporto, bensì allo stadio. Lunedì, un video di ESPN mostrava i giocatori invitati a lasciare i bagagli mentre venivano annusati dai cani. Secondo il suo giornalista, è successo in uno stadio di New York prima di un'amichevole contro i Paesi Bassi, lunedì 8 giugno.

Il video divenne virale poiché molti tifosi riconobbero anche Fabio Cannavaro, attuale allenatore della nazionale uzbeka, che faceva parte della squadra italiana che vinse la Coppa del Mondo 2006 e che nello stesso anno conquistava anche il Pallone d'Oro.

La partita, tra l'altro, si concluse con una vittoria per 2-1 per i Paesi Bassi, entrambi i gol di Cody Gakpo ai rigori. L'Uzbekistan giocherà la sua prima Coppa del Mondo nella storia, il primo paese dell'Asia centrale a farlo, e giocherà contro Colombia, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo a Città del Messico, Atlanta e Houston.

Le immagini di giocatori uzbeki che vengono annusati dai cani prima di entrare nello stadio diventano virali

This post is tagged as:

SportfootballCoppa del mondoUzbekistan


Caricamento del prossimo contenuto