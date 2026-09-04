Le immagini trapelate implicano che Sonic Racing: Crossworlds stia arrivando sugli smartphone

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Anche se Sega ha già dichiarato che Sonic Racing: Crossworlds non ha venduto quanto previsto, l'azienda ha continuato ad espandere il suo gioco di kart racing nel modo migliore possibile con tanti nuovi contenuti, sia a pagamento che gratuiti. La prossima aggiunta arriverà già la prossima settimana, quando Amigo di Samba de Amigo apparirà nel gioco.

Ora, è emersa una voce secondo cui Sega ha piani entusiasmanti in preparazione per il gioco, dato che sembra che una versione mobile sia in arrivo, specificamente per Apple Arcade. La fonte rivela anche che stanno arrivando altre piste, dato che le immagini trapelate mostrano 18 piste Crossworlds, mentre attualmente il gioco ne ha 15.

Per ora, è solo una voce, e le immagini hanno la solita bassa "qualità da fuga" ma appaiono ragionevolmente autentiche. Vi aggiorneremo quando sapremo di più.