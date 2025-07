Le incredibili statistiche dietro la vittoria di Scottie Scheffler all'Open Championship Scottie Scheffler mantiene il suo status di migliore del mondo nel golf dopo la sua prima vittoria all'Open Championshin.

HQ L'Open Championship, o British Open, si è concluso con la prevedibile vittoria di Scottie Scheffler, che ha aggiunto la sua 22esima vittoria da professionista, il quarto campionato major, il primo al prestigioso British Open, il più antico torneo di golf attivo al mondo. Gli restano solo gli US Open per completare il Grande Slam della carriera, cosa che potrebbe ancora accadere prima che compia 30 anni a giugno del prossimo anno. La sua vittoria è stata spettacolare, vincendo con 17 colpi sotto il par, quattro e cinque davanti rispettivamente a Harris English e Chris Gotterup, il resto del podio. Come sottolinea El País, il divario tra Scheffler e il secondo posto (quattro colpi) è lo stesso del divario tra il secondo e il tredicesimo. Scheffler, dopo aver vinto gli US Open quest'anno, mantiene la sua posizione di numero 1 al mondo, che si tiene da maggio 2023, per 150 settimane, dietro solo a Tiger Woods, 683 settimane, e Greg Norman, 331 settimane. world_pictures / Shutterstock