Le inondazioni dopo piogge estreme causano decine di morti e migliaia di persone colpite in India

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Passando dal giugno più secco della storia registrata, a un luglio estremamente piovoso. È la storia dell'India quest'estate, dove un monsone troppo tardo è stato seguito da un devastante acquazzone. Reuters riporta oggi che le inondazioni hanno già causato almeno 82 morti in India, Pakistan e Afghanistan.

Solo questa settimana in Assam (nord-est dell'India) sono stati segnalati 36 morti, mentre le inondazioni nel Nuristan (una provincia dell'Afghanistan) e nel Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan) hanno causato almeno altre 46 vittime. Le autorità definiscono l'impatto in Assam come "devastazione senza precedenti". Più di 650.000 persone sono state colpite in 11 distretti in India, con flussi fluviali insolitamente alti legati a forti piogge nel vicino Nagaland.

Le inondazioni successive alla siccità mettono in evidenza la crescente vulnerabilità climatica della regione di tre paesi. Pakistan e Afghanistan contribuiscono poco alle emissioni globali, ma sono tra i paesi più esposti agli impatti climatici, incluso, come accade, all'intensificazione di inondazioni, siccità, ma anche scioglimento dei ghiacciai e carenze d'acqua.