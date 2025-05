Le inondazioni in Australia hanno causato quattro vittime e decine di migliaia di persone bloccate Le forti piogge isolano le comunità e interrompono i trasporti.

HQ Le ultime notizie sull'Australia . Ora sappiamo che le acque alluvionali nel sud-est dell'Australia hanno causato quattro vittime dopo tre giorni di pioggia incessante, lasciando circa 50.000 persone isolate nelle aree più colpite. I servizi di emergenza avvertono i residenti di ritorno della contaminazione e dei rischi elettrici mentre continuano i soccorsi. Le interruzioni dei trasporti a Sydney includono ritardi e chiusure temporanee delle piste aeroportuali. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione. Le inondazioni in Australia hanno causato quattro vittime e decine di migliaia di persone bloccate // Shutterstock